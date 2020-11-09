В Европе вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса

- Азия и мир, общество
- 15:41, 09 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - С сегодняшнего дня в Португалии действует комендантский час, в сравнении с предыдущим месяцем цифры заразившихся в ноябре растут по экспоненте, глава правительства страны говорит, что единственный способ остановить галопирующую эпидемию — это свести к минимуму все социальные контакты.
«Во время первой волны ситуация была очень сложной, но тогда количество пациентов, которых госпитализировали на пике заражений, составляло 1 300 человек, сейчас таких людей почти в два раза больше», - передает слова премьер-министра Антониу Кошта телеканал Euronews.
Также карантин начал действовать и в Греции, там в настоящий момент зарегистрированы свыше 56, 5 тыс. заразившихся, количество смертей приближается к 800 пациентам.
Власти вводят ограничительные меры, стремясь снизить нагрузку на отделения реанимации и интенсивной терапии, которые, по мнению Афин, могут захлебнуться второй волной эпидемии.
В Швейцарской Конфедерации с заражениями воюет армия: 2500 резервистов будут оказывать содействие медикам в больницах и в медико-социальных учреждениях, и в альпийской республике, как и во всей Европе опасаются, что система стационаров может не выдержать наплыва заболевших.
Но не везде в Европе ограничения встречают с пониманием: ими недовольны и в столице Испании, и в Германии, в частности, в Лейпциге, и в румынском Бухаресте.
На Европу приходится свыше 12 миллионов инфицированных, эта часть света по количеству заражений находится на 3-м месте после Азии и всей Америки.