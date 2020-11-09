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  9 ноября 2020
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Песков объяснил, почему Путин не поздравил Байдена с победой на выборах
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин поздравит избранного президента США с победой на выборах после официального подведения итогов голосования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов», - цитирует его «Интерфакс».

Пескова также спросили, почему четыре года назад Путин практически сразу после объявления предварительных итогов голосования поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и чем та ситуация отличается от нынешней.

«Разница совершенно очевидна. Вы видите, что там предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом. Этим ситуация и отличается. Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления», - сказал он, добавив, что четыре года назад не было анонсирования юридического оспаривания итогов выборов.

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