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  9 ноября 2020
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В Узбекистане со взяткой задержан глава санэпидемнадзора Бухарской области

CentralAsia (UZ) -  В Бухарской области при получении взятки на рабочем месте задержан руководитель управления санитарно-эпидемиологического надзора.

Как сообщила пресс-служба регионального УВД, глава регионального СЭС задержан сотрудниками правоохранительных органов утром 7 ноября в своем служебном кабинете при получении взятки.

По данным ведомства, мужчина 1967 года рождения, проживающий в махалле "Чорбакр" Бухарской области, воспользовавшись своим служебным положением, потребовал у себя в офисе у одного из руководителей фирмы 400 долларов наличными и 500 000 сумов (около 50 долларов США) наличными в качестве взятки. Взамен чиновник пообещал не оформлять случай несоблюдения карантинных правил, но был задержан с поличным.

Возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.

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