В печи французского женоубийцы было обнаружено 250 фрагментов женских костей

CentralAsia (CA) - Во время Первой мировой войны Анри Дезире Ландрю выдавал себя за состоятельного парижанина. Женщины, откликавшиеся на его объявления о желании жениться, исчезали после поездок с ним. На судебном процессе он назвал ужасающую цифру, пишет немецкое издание Die Welt.

Когда Анри Дезире Ландрю было около 30 лет, с ним, вероятно, что-то произошло. До этого времени сын парижского кочегара и швеи вел довольно непримечательную жизнь, женился на своей кузине и воспитывал с ней четырех детей. Однако после увольнения из армии он решил перестать вести порядочную жизнь, описывает журналист Флориан Штарк.

Он стал выдавать себя за торговца мебелью и владельца гаражей, пытаясь с помощью обмана заработать быстрые деньги. В результате к 1912 году он семь раз оказывался перед судом.

В 1908 году под прицел Ландрю впервые попали женщины. Так, обещая жениться на ней, он выманил у некой мадам Изоре 1,5 тыс. франков. Жертва оказалась достаточно решительной для того, чтобы заявить об этом, в результате чего Ландрю на три года отправился в тюрьму. Когда после освобождения он снова совершил свою брачную аферу, от каторги его спасло начало Первой мировой войны. В то время как большинство мужчин его возраста уходили на фронт, он залег на дно в Париже.

С этого времени его, вероятно, стала больше интересовать жизнь женщин, а не их деньги, предполагает автор. Им двигали презрение и, возможно, месть. В то время как многие мужчины сидели в окопах, объявления Ландрю о намерении жениться вызывали большой резонанс прежде всего у дам среднего возраста, тем более что в письмах, которые он писал под псевдонимом, он умел находить верные слова.

Отмечается, что он выдавал себя за состоятельного чиновника или предпринимателя и приглашал женщин в поездки за город, где, например, в Вернуйе, а позднее в Гамбае, он арендовал дома. Обратный билет он предусмотрительно покупал лишь для себя. Его жертвы исчезали. С помощью поддельных доверенностей он овладевал их домами, которые затем продавал. Ландрю скрупулезно вел учет своих преступлений. С помощью почтовых открыток он заставлял родственников своих жертв верить, что они еще живы.

Однако ведомства притворялись глухими, отмечает издание. Отчасти потому, что речь шла о женщинах, как выяснил британский журналист Ричард Томлинсон. На судебном процессе над Ландрю в 1921 году судья назвал жертв «глупыми, слабыми, негодными, невежественными и наивными».

Лишь после того, как сестра одной из убитых женщин узнала Ландрю в Париже, началось расследование. В апреле 1919 года он был арестован. В его домах в Вернуйе и в Гамбае следователи сначала обнаружили только трупы двух собак, принадлежавших одной из жертв, а также части женского нижнего белья и обуви.

Лишь во время дальнейшего тщательного исследования дома в Гамбае сотрудники полиции обнаружили в кухонной печи 250 фрагментов человеческих костей зубов, в том числе части трех черепов. На покрытых сажей стенках печи было необычно много жира. Кроме того, был обнаружен целый архив с именами жертв и похищенными суммами денег.

Судебный процесс, начавшийся 7 ноября 1921 года, стал сенсацией не только из-за приводящих в ужас деталей, но и из-за конспирологической теории, согласно которой правительство в 1919 году пыталось с помощью расследования убийства отвлечь внимание от мирных переговоров с центральными державами.

Ландрю до последнего момента провоцировал суд, требуя предоставить более убедительные доказательства его вины, нежели показания женщин. Он снизошел лишь до того, чтобы признаться: он «обманул свою жену 283 раза» что вызвало ужасающие трактовки. Присяжных заседателей Ландрю не убедил. Они признали его виновным. 25 февраля 1922 года он был казнен на гильотине.