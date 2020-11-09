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  9 ноября 2020
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В Узбекистане планируют вернуть транспортный налог

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на общественное обсуждение вынесен проект постановления, разработанный Минфином, которым будет утвержден ряд документов, регулирующих деятельность целевых фондов по развитию автомобильных дорог.

Проектом постановления планируется утвердить положение о порядке взимания в целевые фонды по развитию автомобильных дорог при Министерстве финансов, Главном финансовом управлении областных администраций и города Ташкента специального сбора при реализации АЗС и АГНКС бензина, дизельного топлива, сжиженного и сжатого газа конечным потребителям, в размере не более 25 сумов за единицу топлива, на развитие региональных автомобильных дорог.

Как сообщает издание "Норма", положение предусматривает порядок внедрения, уплаты и учета денежных средств, поступающих от годовой платы за право собственности на транспортное средство в зависимости от объема двигателя. Размер сборов будет зависеть от объема двигателя.

Ежегодная плата не будет взиматься с бюджетных организаций и получателей бюджетных средств, финансируемых из Госбюджета, и специально оборудованных транспортных средств для инвалидов.

Транспортный налог в Узбекистане отменили в 2001 году. Вместо него введен налог на потребление бензина, дизельного топлива и газа. Налог выплачивают юридические лица, занимающиеся реализацией топлива.

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