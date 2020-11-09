Узбекистан намерен собрать свыше 7,8 миллиона тонн зерна в следующем году

CentralAsia (UZ) - В январе–сентябре текущего года в Узбекистане произведено 6667,1 тысячи тонн зерновых культур, что составило 102,4% к соответствующему периоду 2019 года, сообщает Государственный комитет Узбекистана.

По данным статистики, всего зерновых колосовых культур произведено в стране 6046,8 тысяч тонн, или 90,7% от общего объема произведенных зерновых культур.

Наибольший объем производства зерновых колосовых культур (5143,0 тысячи тонн, или 85,1% от общего объема) отмечено в фермерских хозяйствах.

Наибольший удельный вес в общем объеме производства зерновых колосовых культур пришелся на Кашкадарьинскую область (12,9%). Наряду с этим, в Джизакской (10,5%) и Ферганской (10,0%) областях также отмечены высокие показатели производства зерновых колосовых культур.

Согласно постановлению Кабинета Министров «О распределении сортов озимых и прогнозируемых объемах выращивания зерновых культур урожая 2020 года» от 30 сентября 2019 года, в 2020 году планируется получить урожай в 7 838 910 тонн.