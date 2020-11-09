Названы самые опасные места в аэропортах во время пандемии

CentralAsia (CA) - Стало известно, что на деле риск заразиться коронавирусной инфекцией у пассажиров самолета во время самого перелета минимальный, пишет агентство «Прайм».

Гораздо большую опасность представляют соседи, сидящие рядом, в том случае, если они не используют средства индивидуальной защиты, и само здание аэропорта. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в своем интервью URA.ru.

Эксперт отметил, что «воздух в самолете проходит через системы кондиционирования, в которых установлены hepa-фильтры, способные уловить практически все вирусные частицы».

Выгоняйлов подчеркнул, что максимальную опасность представляют закрытые помещения аэропорта, где люди вынуждены контактировать с большим притоком других людей во время оформления билетов, проверки багажа и ожидания посадки. Снизить вероятность заражения можно при строгом соблюдении мер индивидуальной защиты каждым пассажиром.