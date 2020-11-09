[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане отметили Праздник урожая

CentralAsia (UZ) -  В Туркменистане прошли торжества, посвященные Празднику урожая. Главные события праздника состоялись в Ашхабадском конноспортивном комплексе, сообщает 9 ноября Туркменпортал.

К празднику была организована выставка достижений различных сфер агропромышленного комплекса страны. В экспозициях, подготовленных профильными ведомствами, представлена продукция хлопководства, бахчеводства, текстильной промышленности, животноводства и пищевой индустрии. Праздничные павильоны на выставке развернули и регионы страны, демонстрируя свои успехи в производстве хлопка и пшеницы. Свои лучшие работы, посвященные труду земледельцев, представили на выставке туркменские скульпторы, живописцы, ювелиры, организовав, таким образом, творческую часть экспозиции. А на большой сцене состоялся праздничный концерт звезд туркменской эстрады и фольклорных коллективов страны.

Праздник урожая на столичном ипподроме продолжили традиционные скачки.

print
  • В Узбекистане опровергли обязательное налогообложение трудовых мигрантов
  • В Москве возник дефицит трудовых мигрантов. Кто заменит уехавших работников?
  • Камала Харрис стала первой женщиной вице-президентом США


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com