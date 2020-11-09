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  9 ноября 2020
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В Минске начался протестный марш пенсионеров и врачей. Видео
Минск, 9 ноября
Минск, 9 ноября
// Tut.By

CentralAsia (CA) -  В центре Минска в 14:00 по местному времени начался традиционный марш пенсионеров и врачей. Об этом сообщает белорусский портал Tut.By.

Насчитывается несколько сотен человек. Участники акции держат в руках бело-красно-белый флаг и скандируют антиправительственные лозунги.

Сообщается, что в толпе ходит милиционер и снимает их на камеру и через громкоговоритель предупреждает, что мероприятие несанкционированно. Пока задержания не начались.

В нескольких городах Беларуси после президентских выборов, которые прошли 9 августа, проходят акции демонстрантов. Сторонники оппозиции не согласны с результатами выборов и требуют проведение новых.

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