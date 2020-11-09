В Минске начался протестный марш пенсионеров и врачей. Видео

Минск, 9 ноября // Tut.By

CentralAsia (CA) - В центре Минска в 14:00 по местному времени начался традиционный марш пенсионеров и врачей. Об этом сообщает белорусский портал Tut.By.



Насчитывается несколько сотен человек. Участники акции держат в руках бело-красно-белый флаг и скандируют антиправительственные лозунги.



Сообщается, что в толпе ходит милиционер и снимает их на камеру и через громкоговоритель предупреждает, что мероприятие несанкционированно. Пока задержания не начались.

В нескольких городах Беларуси после президентских выборов, которые прошли 9 августа, проходят акции демонстрантов. Сторонники оппозиции не согласны с результатами выборов и требуют проведение новых.