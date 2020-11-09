В Туркменистане хлопкоробы собрали свыше 1 млн 250 тыс. тонн хлопка

CentralAsia (TM) - В Туркменистане президент Гурбангулы Бердымухамедов провёл видеосовещание, на котором были подведены итоги работ, осуществляемых в сельскохозяйственном комплексе.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, главы Ахалского, Балканского, Лебапского, Марыйского и Дашогузского велаятов рапортовали главе государства об успешном выполнении земледельцами договорных обязательств по производству хлопка-сырца.

Сообщается, что в этом году хлопкоробы сдали государству свыше 1 миллиона 250 тысяч тонн хлопка.

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, глава государства поздравил тружеников сельского хозяйства и народ Туркменистана с Праздником урожая.

«В этом празднике – почитание самоотверженного труда дайхан, выражение гордости за его результаты, за щедрые урожаи, выращенные на благодатной туркменской ниве», – сказал Бердымухамедов.