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  9 ноября 2020
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В Туркменистане хлопкоробы собрали свыше 1 млн 250 тыс. тонн хлопка

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане президент Гурбангулы Бердымухамедов провёл видеосовещание, на котором были подведены итоги работ, осуществляемых в сельскохозяйственном комплексе.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, главы Ахалского, Балканского, Лебапского, Марыйского и Дашогузского велаятов рапортовали главе государства об успешном выполнении земледельцами договорных обязательств по производству хлопка-сырца.

Сообщается, что в этом году хлопкоробы сдали государству свыше 1 миллиона 250 тысяч тонн хлопка.

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, глава государства поздравил тружеников сельского хозяйства и народ Туркменистана с Праздником урожая.

«В этом празднике – почитание самоотверженного труда дайхан, выражение гордости за его результаты, за щедрые урожаи, выращенные на благодатной туркменской ниве», – сказал Бердымухамедов.

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