[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Гражданин Узбекистана пострадал при пожаре в доме в Самаре

CentralAsia (UZ) -  По информации Генерального консульства Узбекистана в Казани, 7 ноября 2020 года произошло возгорание частного дома в Самаре.

В результате пожара пострадали 9 человек, в том числе четверо погибли. Один из пострадавших является гражданином Узбекистана А.Х. Он госпитализирован в городскую клиническую больницу. Диагноз – отравление угарным газом и ушиб мягких тканей головы.

Личности погибших устанавливаются.

Правоохранительными органами России ведутся следственные действия. Генконсульство взяло ситуацию на контроль, поддерживает постоянный контакт с компетентными органами и медицинском учреждением.

Здание в Железнодорожном районе Самары вспыхнуло утром в субботу, 7 ноября. Пожар охватил здание, у которого два этажа – капитальные, а третий – мансардный. Огонь полыхал под кровлей. Не смогли выбраться из огня и погибли – четыре человека.

По словам начальника регионального МЧС РФ Олега Бойко, предварительно, пожар произошел из-за неисправности электропроводки: «Специалисты испытательной пожарной лаборатории обнаружили остатки проводки (скрутки), что является нарушением. А также, со слов очевидцев, горение началось предварительно в электрическом шкафу».

Также в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены ещё 5 мужчин. Некоторые из них имели в здании временную регистрацию.

print
  • Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху, - СМИ
  • В Ташкенте требуются 5000 волонтеров для доставленной из Китая вакцины от коронавируса
  • В Монголии запустили проект, способный превратить мяса ягненка в мировой бренд


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com