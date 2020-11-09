Гражданин Узбекистана пострадал при пожаре в доме в Самаре

CentralAsia (UZ) - По информации Генерального консульства Узбекистана в Казани, 7 ноября 2020 года произошло возгорание частного дома в Самаре.

В результате пожара пострадали 9 человек, в том числе четверо погибли. Один из пострадавших является гражданином Узбекистана А.Х. Он госпитализирован в городскую клиническую больницу. Диагноз – отравление угарным газом и ушиб мягких тканей головы.

Личности погибших устанавливаются.

Правоохранительными органами России ведутся следственные действия. Генконсульство взяло ситуацию на контроль, поддерживает постоянный контакт с компетентными органами и медицинском учреждением.

Здание в Железнодорожном районе Самары вспыхнуло утром в субботу, 7 ноября. Пожар охватил здание, у которого два этажа – капитальные, а третий – мансардный. Огонь полыхал под кровлей. Не смогли выбраться из огня и погибли – четыре человека.

По словам начальника регионального МЧС РФ Олега Бойко, предварительно, пожар произошел из-за неисправности электропроводки: «Специалисты испытательной пожарной лаборатории обнаружили остатки проводки (скрутки), что является нарушением. А также, со слов очевидцев, горение началось предварительно в электрическом шкафу».

Также в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены ещё 5 мужчин. Некоторые из них имели в здании временную регистрацию.