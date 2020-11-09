Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации

CentralAsia (CA) - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия заболевания COVID-19 вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

«Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации», - сказал он во время выступления на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

Он отметил, что пандемия оказывает негативное влияние на борьбу с другими болезнями в мире — жёлтой лихорадкой в Габоне и Того и лихорадкой чикунгунья в Чаде, а также корью в Мексике.

Глава организации предупредил, что нынешний кризис не будет последним, и призвал государства проявить единство в достижении намеченных ООН целей устойчивого развития, вылечиться от геополитического раскола, преодолеть неравенство в сфере здравоохранения.