Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации
- Азия и мир, общество
- 18:09, 09 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия заболевания COVID-19 вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.
«Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации», - сказал он во время выступления на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.
Он отметил, что пандемия оказывает негативное влияние на борьбу с другими болезнями в мире — жёлтой лихорадкой в Габоне и Того и лихорадкой чикунгунья в Чаде, а также корью в Мексике.
Глава организации предупредил, что нынешний кризис не будет последним, и призвал государства проявить единство в достижении намеченных ООН целей устойчивого развития, вылечиться от геополитического раскола, преодолеть неравенство в сфере здравоохранения.