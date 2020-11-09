В Туркменистане повысили акцизы на алкоголь и табак

CentralAsia (TM) - В Туркменистане повышены акцизы на алкоголь и табак. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс опубликованы в номере газеты «Нейтральный Туркменистан» за 9 ноября.

Акцизы на пиво, производящееся в Туркменистане, повышаются с 22% до 24%, на напитки крепостью до 20 градусов — с 28% до 31%, на напитки крепостью 20-30 градусов — с 44% до 48%, на напитки крепостью выше 30 градусов — c 55% до 61%.

По данным turkmen.news, а кциз на пиво, ввозимое на территорию страны, повышается с 66% до 73%.

Акциз на импортные табачные изделия поднимается с 59% до 74%, минимальная ставка за пачку — с $2,5 до $3. Акциз на «прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака» повышен с 12,5% до 15,6%.

Вслед за акцизами повысится розничная стоимость алкоголя и сигарет, причем в случае с сигаретами цена и так давно перестала быть доступной для большинства граждан. Фиксированная стоимость пачки сигарет в государственных магазинах составляет около 32 манатов (примерно $1,3 по рыночному курсу).

Цена пачки сигарет в частных магазинах достигает 250 манатов ($10,4).

Власти Туркменистана объявили о намерении к 2025 году полностью освободить страну от табака. С 2015 года Туркменистан признается страной с наименьшим числом курильщиков (в 2018 году официальная статистика гласила, что их насчитывается всего 3,4% от численности населения).