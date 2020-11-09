Появилась первая вакцина от COVID, которая показала более чем 90 процентную эффективность

Они назвали это событие великим днем для науки и всего человечества.

«Потенциальный кандидат на приобретение статуса вакцины показал свою эффективность в предотвращении заражения COVID-19 более чем на 90%», - говорится на сайте компании Pfizer.

В Компании Pfizer утверждают, что смогут уже к концу года создать 50 млн доз вакцины, а к концу 2021 года — около 1,3 млрд.

В клинических испытаниях приняли участие 43,5 тыс. человек в шести странах мира, никаких побочных эффектов отмечено не было.

Разработчики планируют подать заявку на экстренную процедуру сертификации, чтобы новую вакцину можно было использовать уже в конце ноября.

Компании Pfizer наряду с Moderna, исследования которых финансируются правительством США, проводят последнюю, третью стадию клинических испытаний вакцин. Власти США зарезервировали большие партии этой вакцины и готовы начать их распределять по стране, как только препараты будут одобрены к применению.