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  10 ноября 2020
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Владимир Зеленский заразился коронавирусом
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Об этом глава государства сам сообщил в Фейсбуке.

«Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил положительный результат теста на коронавирус. У меня (температура) 37,5, и желаю всем 36,6! Чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжать работать. Большинство перенесли COVID-19, и я смогу. Все будет хорошо!» - написал он.

Первая леди Украины Елена Зеленская еще в июне переболела коронавирусом.

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