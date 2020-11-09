Владимир Зеленский заразился коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 22:09, 09 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Об этом глава государства сам сообщил в Фейсбуке.
«Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил положительный результат теста на коронавирус. У меня (температура) 37,5, и желаю всем 36,6! Чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжать работать. Большинство перенесли COVID-19, и я смогу. Все будет хорошо!» - написал он.
Первая леди Украины Елена Зеленская еще в июне переболела коронавирусом.