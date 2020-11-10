Монголия уделяет особое внимание приграничным районам для предотвращения COVID-19

CentralAsia (MNG) - Министр здравоохранения Т. Мөнхсайхан, представитель ВОЗ в Монголии Сергей Диордица и другие соответствующие должностные лица работали в аймаке Сэлэнгэ в целях улучшения больничной помощи и услуг в сельской местности, улучшения защиты от инфекций и улучшения условий труда врачей и больничного персонала во время пандемии COVID-19 и решение актуальных вопросов на КПП Алтанбулаг.





В ходе рабочей поездки в аймак в пограничном пункте пропуска Алтанбулаг в аймаке Сэлэнгэ состоялось расширенное заседание Чрезвычайной комиссии аймака.

Новая региональная лаборатория по проведению ПЦР-тестов была взята в эксплуатацию 10 октября. По состоянию на сегодняшний день она провела более 800 тестов на выявление инфекции у водителей-дальнобойщиков, въезжающих в страну через КПП Алтанбулаг.

«По инициативе и поддержке Минздрава в нашем аймаке создана молекулярно-биологическая лаборатория, которая обеспечивает полное взятие под контроль риска проникновения инфекции через границу», - сообщил начальник регионального управления здравоохранения Ж.Од.





На расширенном заседании министр Т.Мөнхсайхан заявил: «Правительство РФ прислало передвижную лабораторию 3-го уровня в виде безвозмездной помощи. Она установлена на базе шасси КамАЗ и имеет комплексное медоборудование для мониторинга и проведения лабораторных исследований на COVID-19 в реальном режиме. Официальная церемония её вручения состоялась сегодня. Она будет работать на КПП Алтанбулаг, что дает возможность проведения мониторинга и тестирования на отдаленных пунктах пропуска в период обострения ситуации с COVID-19 на приграничных регионах».





«Вторая волна пандемии началась во всем мире, и количество подтвержденных случаев COVID-19 растет в наших соседних населенных пунктах, включая Кяхту и Наушки в Российской Федерации. Поэтому необходимо сосредоточить внимание на наших специалистах, работающих в зоне заражения, и более чем 5000 домохозяйств, проживающих недалеко от границы, и предотвратить и защитить их от потенциального риска. Мы работаем в аймаке, чтобы обеспечить поддержку в улучшении поставок защитного снаряжения и предметов, а также обеспечить условия для своевременного проведения пробных испытаний в аймаке Сэлэнгэ и получения результатов испытаний», -добавил он.





На заседании также решено внести в Государственной предложение о временном закрытии КПП Алтанбулаг, и соответственно о переводе перевозки грузов и грузооборота автомобильного транспорта на железнодорожный транспорт.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на очередном заседании Кабмина Монголии в среду.

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