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  10 ноября 2020
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Финансируемая Китаем детская больница начала работу в Монголии

CentralAsia (MNG) -  В понедельник здесь в столичном районе Баянзурх Улан-Батора Монголии открылась детская больница на 50 коек и передовое медицинское оборудование, финансируемая Китаем.

Министр здравоохранения Монголии Мөнхсайхан Тогтмол и посол Китая в Монголии Цай Венруи присутствовали на церемонии открытия больницы.

«Это пятая детская больница, построенная в Улан-Баторе при поддержке Китайского фонда мира и развития. Я уверен, что больница внесет значительный вклад в улучшение качества медицинской помощи детям », - сказал Цай Венруи на церемонии, добавив, что правительство Китая и посольство Китая в Монголии будут и впредь поддерживать такую работу.

Улучшение стационарного ухода за детьми — одна из наиболее актуальных проблем в Монголии, особенно в Улан-Баторе, где проживает почти половина детского населения страны.

«Помимо детей из района Баянзурх, дети из восточных аймаков Монголии также могут получить медицинскую помощь и услуги в новой больнице», - сказал Мөнхсайхан, выразив искреннюю благодарность китайской стороне.

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