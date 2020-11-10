По инициативе Монголии исследователи планеты Марс соберутся

CentralAsia (MNG) - По инициативе Монгольского Центра космических исследований и разработок (Монголын сансрын судалгаа хөгжүүлэлтийн төв - MARSA) 13 ноября в Монголии в режиме онлайн пройдет международная конференция на тему «Дэлхий дээрх Ангараг» (Марс на Земле).

В конференции примут участие всемирно известные ученые в области исследования космоса, в том числе Марса, и первые астронавты, которые были отобраны для посадки на Марс. Кроме того конференция пройдет под эгидой Президента Монголии и при поддержке Управления по делам правительства.

Главная цель конференции «Марс на Земле» - собрать вместе международных ученых для обсуждения возможности того, что монгольская Гоби является связующим звеном между стремлениями человека покорить Марс.

Конференция будет состоять из трех основных частей: в первой части примут участие Роберт Зубрин, основатель Марсианского общества, Пьер Эммануэль Паулис, основатель бельгийского космического общества, являющегося космический центр Европы, а также руководитель программы «Марс» Японии и Объединенных Арабских Эмиратов Хироэки Акияма и профессор кафедры физики Монгольского государственного университета Р.Цолмон. Они проведут дискуссию на тему «Видения человечества для освоения Марса».

Во второй части Алисса Карсон, первый человек, выбранный из США для высадки на Марс, Камилла Форнер, которая готовится к полету на Марс из Европейского союза и Франции, а также участница этой экспедиции из Италии Линда Раймонд, поделятся своим опытом и проведут интересную дискуссию на тему «Поколение Марса».

В третьей части конференции советник по космосу Американской Торговой палаты Жиллет Гэвин, директор Управления информационных технологий и коммуникаций Б.Болор-Эрдэнэ и основатель норвежского космического агентства Янике Микельсен обсудят тему космических технологий и электронного перехода.

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