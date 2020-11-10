Спектакль «Фауст» Гете стал хитом монгольской публики

CentralAsia (MNG) - Недавно созданный театр «Альфа», движущей силой которого является режиссер М. Батболд, ставит величайшее произведение немецкой литературы «Фауст», драматическое произведение Иоганна Вольфганга фон Гете, состоящее из двух частей.

Трагический спектакль уже был успешно поставлен в отеле Corporate Convention в Улан-Баторе 6-8 ноября. По просьбе монгольской публики он будет снова представлен во вторник, 10 ноября, в «Альфе».

Известные монгольские актеры Г. Мягмарнаран, Б. Жаргалсайхан и С. Болд-Эрдэнэ исполняют главные роли в опусе Гете, а молодой актер Т. Бархуу – Фауста.

М. Батболд, сын актера-режиссера Г. Мягмарнарана, впервые поставил спектакль «Фауст» в Монголии в 2018 году.

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