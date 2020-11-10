Путин, Алиев и Пашинян приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе

// РИА Новости / Алексей Куденко

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.



Сообщается, что в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики».



О введении в Нагорный Карабах российских миротворцев сообщил Владимир Путин.



Как заявил Путин, договор начнет действовать с 00:00 по московскому времени 10 ноября.



Миротворцы вооруженных сил России уже прибыли в Карабах. Основу контингента составят подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.



Как пишет РИА Новости, президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Арутюнян заявил, что дал согласие закончить войну.



О чем договорились стороны:



- полное прекращение огня начинается 10 ноября;



- Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях;



- Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными;



- в Карабахе разместят российских миротворцев, они останутся в районе противостояние пять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды, если одна из сторон не пожелает отказаться от этого за полгода до продления;



- все транспортные узлы в Карабахе разблокируются;



- Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой для организации беспрепятственного движения граждан и транспорта. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России.



Вскоре после того, как стало известно о подписании мирного соглашения о Нагорном Карабахе в центре Еревана началась массовая акция протеста, участники которой недовольны условиями договора. На площади перед зданием правительства собралось несколько тысяч человек, которые прорвали оцепление и ворвались в комплекс, передает ВВС.





Сообщается, что группа демонстрантов достала из служебной машины и избила спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.