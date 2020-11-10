За сутки в Узбекистане зарегистрировано 215 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане по итогам 9 ноября было зарегистрировано 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Минздрава, за сутки скончался 1 пациент с Covid-19. Всего летальных случаев в стране -586.

К сегодняшнему дню выздоровело 66 194 человек из 68 945 официально зарегистрированных пациентов с Covid-19, эффективность лечения составляет 96%.

К сегодняшнему утру из 2 165 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 247 находится в тяжелом состоянии, 65 в критическом.