[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Узбекистане зарегистрировано 215 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане по итогам 9 ноября было зарегистрировано 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Минздрава, за сутки скончался 1 пациент с Covid-19. Всего летальных случаев в стране -586.

К сегодняшнему дню выздоровело 66 194 человек из 68 945 официально зарегистрированных пациентов с Covid-19, эффективность лечения составляет 96%.

К сегодняшнему утру из 2 165 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 247 находится в тяжелом состоянии, 65 в критическом.

Новости по теме:

print
  • За сутки в Узбекистане зарегистрировано 215 новых случаев коронавируса
  • В Монголии число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось до 368
  • На аэродроме под Воронежем солдат с топором напал на сослуживцев. Есть погибшие


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com