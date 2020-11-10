Число случаев коронавируса в Таджикистане достигло 11 376 человек

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за минувшие сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения республики.

За сутки 58 человек были выписаны после выздоровления, случаи смерти за сутки не зафиксированы.

Таким образом, общее количество зараженных в Таджикистане достигло 11 376 человек, из них выздоровели 10 711 пациентов, скончались 83 человека, сообщил Минздрав.

Коронавирус в Таджикистане

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