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  10 ноября 2020
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Число случаев коронавируса в Таджикистане достигло 11 376 человек

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане за минувшие сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты населения республики.

За сутки 58 человек были выписаны после выздоровления, случаи смерти за сутки не зафиксированы.

Таким образом, общее количество зараженных в Таджикистане достигло 11 376 человек, из них выздоровели 10 711 пациентов, скончались 83 человека, сообщил Минздрав.

Коронавирус в Таджикистане
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