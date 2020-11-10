На утро 10 ноября в Казахстане выявили 564 новых случая коронавируса. Всего — 117 336

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 564 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 10 ноября сообщил оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 245;
- Костанайская область - 63;
- Павлодарская область - 47;
- Северо-Казахстанская область - 46;
- Акмолинская область - 44;
- Западно-Казахстанская область - 26;
- город Алматы - 24;
- город Нур-Султан - 22;
- Алматинская область - 17;
- Карагандинская область - 14;
- Атырауская область - 7;
- Жамбылская область - 5;
- Актюбинская область - 2;
- город Шымкент - 1;
- Туркестанская область - 1.
Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 117 336 случаев заражения коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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