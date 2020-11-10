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  10 ноября 2020
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На утро 10 ноября в Казахстане выявили 564 новых случая коронавируса. Всего — 117 336

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 564 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 10 ноября сообщил оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 245;

- Костанайская область - 63;

- Павлодарская область - 47;

- Северо-Казахстанская область - 46;

- Акмолинская область - 44;

- Западно-Казахстанская область - 26;

- город Алматы - 24;

- город Нур-Султан - 22;

- Алматинская область - 17;

- Карагандинская область - 14;

- Атырауская область - 7;

- Жамбылская область - 5;

- Актюбинская область - 2;

- город Шымкент - 1;

- Туркестанская область - 1.

Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлено 117 336 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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