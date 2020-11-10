Мирзиёев примет участие в онлайн-саммите лидеров стран ШОС

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 ноября примет участие в видеоконференции Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщает пресс-служба главы государства, в повестку дня этой встречи включены вопросы дальнейшего углубления многопланового взаимодействия в рамках ШОС в контексте усиления новых глобальных вызовов и угроз.

"Главы делегаций государств-членов и наблюдателей проанализируют современный уровень и обсудят перспективы развития многосторонних отношений по приоритетным направлениям, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что с видеообращением к участникам саммита также выступит генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

По итогам заседания планируется принятие Московской декларации и пакета документов, направленных на расширение взаимовыгодного сотрудничества в рамках ШОС, в том числе в области обеспечения безопасности, экономической кооперации, внедрения цифровых технологий, развития сельских территорий, эффективного противодействия эпидемиям и в других сферах.

ШОС была создана в июне 2001 г. при участии России, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. В 2017 году Индия и Пакистан присоединились к ШОС в качестве полноправных членов.