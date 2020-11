Оппозиция Армении требует выхода страны из мирных договоренностей по Карабаху

CentralAsia (CA) - Оппозиционная партия «Процветающая Армения» собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Армении в новых договоренностях по Карабаху. Об этом агентству РИА Новости сообщила депутат Иветта Тоноян.

«Мы собираем подписи для созыва внеочередного собрания с целью отмены этого решения», - сказала Тоноян.



Однако другой депутат Наира Зограбян сказала журналистам, что оппозиция не уверена, что у нее есть возможность отменить участие Еревана в договоренностях.



Совместное заявление Путина, Алиева и Пашиняна о прекращении огня в Нагорном Карабахе было подписано накануне.



Ночью толпа ворвалась в здание парламента в Ереване.

Inside the Armenian parliament as protesters take control. No guards or security forces in sight, anywhere. pic.twitter.com/RSxfo6kqyM — Neil Hauer (@NeilPHauer) November 10, 2020