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  10 ноября 2020
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Оппозиция Армении требует выхода страны из мирных договоренностей по Карабаху
Демонстранты в здании парламента Армении
Демонстранты в здании парламента Армении
// Reuters
Предыстория: Путин, Алиев и Пашинян приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе

CentralAsia (CA) -  Оппозиционная партия «Процветающая Армения» собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Армении в новых договоренностях по Карабаху. Об этом агентству РИА Новости сообщила депутат Иветта Тоноян.

«Мы собираем подписи для созыва внеочередного собрания с целью отмены этого решения», - сказала Тоноян.

Однако другой депутат Наира Зограбян сказала журналистам, что оппозиция не уверена, что у нее есть возможность отменить участие Еревана в договоренностях.

Совместное заявление Путина, Алиева и Пашиняна о прекращении огня в Нагорном Карабахе было подписано накануне.

Ночью толпа ворвалась в здание парламента в Ереване.

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