Оппозиция Армении требует выхода страны из мирных договоренностей по Карабаху

Демонстранты в здании парламента Армении // Reuters

CentralAsia (CA) - Оппозиционная партия «Процветающая Армения» собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Армении в новых договоренностях по Карабаху. Об этом агентству РИА Новости сообщила депутат Иветта Тоноян.

«Мы собираем подписи для созыва внеочередного собрания с целью отмены этого решения», - сказала Тоноян.



Однако другой депутат Наира Зограбян сказала журналистам, что оппозиция не уверена, что у нее есть возможность отменить участие Еревана в договоренностях.



Совместное заявление Путина, Алиева и Пашиняна о прекращении огня в Нагорном Карабахе было подписано накануне.



Ночью толпа ворвалась в здание парламента в Ереване.