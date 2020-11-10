[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели еще 326 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 108 169 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 251;

- Нур-Султан - 14 267;

- Атырауская область - 11 181;

- Карагандинская область - 10 265;

- Восточно-Казахстанская область - 8927;

- Западно-Казахстанская область - 6900;

- Шымкент - 5152;

- Алматинская область - 4873;

- Павлодарская область - 4167;

- Северо-Казахстанская область - 4162;

- Жамбылская область - 4114;

- Акмолинская область - 3600;

- Туркестанская область - 3358;

- Мангистауская область - 3280;

- Актюбинская область - 3267;

- Костанайская область - 3237;

- Кызылординская область - 3168.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане сотрудник СЭС потребовал деньги, чтобы отдать тело умершего от коронавируса
  • В Минске начался протестный марш пенсионеров и врачей. Видео
  • В Узбекистане опровергли обязательное налогообложение трудовых мигрантов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com