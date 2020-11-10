В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели еще 326 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 108 169 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 14 251;
- Нур-Султан - 14 267;
- Атырауская область - 11 181;
- Карагандинская область - 10 265;
- Восточно-Казахстанская область - 8927;
- Западно-Казахстанская область - 6900;
- Шымкент - 5152;
- Алматинская область - 4873;
- Павлодарская область - 4167;
- Северо-Казахстанская область - 4162;
- Жамбылская область - 4114;
- Акмолинская область - 3600;
- Туркестанская область - 3358;
- Мангистауская область - 3280;
- Актюбинская область - 3267;
- Костанайская область - 3237;
- Кызылординская область - 3168.
Коронавирус в Казахстане
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