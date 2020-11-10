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  10 ноября 2020
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В Узбекистане поезд остановился из-за уснувшего на рельсах мужчины

CentralAsia (UZ) -  В Хорезмской области Узбекистана на некоторое время задержали поезд, следовавший в Ташкент, из-за уснувшего возле железной дороги гражданина.

По данным Главного управления обеспечения безопасности на транспорте МВД, вечером 8 ноября дежурный локомотивного депо “Ургенч” сообщил по телефону о том, что поезд по направлению “Хива – Ургенч – Ташкент” совершил вынужденную остановку на 3 тупике 357 километра ж/д “Богот – Хазарасп” из-за того, что возле железной дороги спал неизвестный мужчина.

При выезде на место происшествия стало известно, что возле железной дороги уснул 39-летний житель поселка “Пичокчи” Хазараспского района Хорезмской области.

Мужчину разбудили, поезд продолжил движение через 15 минут.

По данному факту ведется расследование.

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