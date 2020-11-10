Бангладеш отправит в Узбекистан 900 трудовых мигрантов

CentralAsia (UZ) - Около 900 трудовых мигрантов из Бангладеш прибудут в Узбекистан в ближайшее время, 9 ноября написала бангладешская газета Daily Star.

Как сообщает издание, инжиниринговая компания в Карши наняла рабочих из Бангладеш. В Узбекистан уже прибыл первый специальный рейс, который доставил в страну 239 рабочих. Для них организованы рабочие места примерно в 450 км от Ташкента.

Отмечается, что Бангладеш заинтересован в поиске рынков труда из-за снижения спроса на иностранных рабочих в странах Персидского залива. Помимо этого, правительство также стремится экспортировать рабочую силу в другие страны Центральной Азии.