Трамп сменил главу Пентагона

Марк Эспер

CentralAsia (CA) - Действующий президент США Дональд Трамп уволил министра обороны Марка Эспера. Об этом глава государства сообщил в своем Твиттере.



«Марк Эспер был уволен. Я хочу поблагодарить его за службу», - написал он.



Его место займет глава национального антитеррористического центра Кристофер Миллер, сообщает ВВС.



Трамп по-прежнему не признает поражения на президентских выборах Джо Байдену, намереваясь оспорить итоги голосования в суде. До 20 января, когда должна состояться инаугурация Байдена, полноправным президентом, способным принимать государственные решения, останется Дональд Трамп.



Миллер, начинавший свою карьеру в спецназе, до назначения главой антитеррористического центра возглавлял совет национальной безопасности страны, куда его также определил Трамп.



Во время недавних массовых выступлений на расовой почве Эспер высказался против использования военных для подавления беспорядков и пресечения мародерства.



В июне Эспер заявил, что в применении военных для разгона протестующих нет необходимости. Его слова, как сообщалось, вызвали негодование в Белом доме. Также он не соглашался с позицией президента по отношению к союзникам по Североатлантическому альянсу.



После этого пошли разговоры о грядущей отставке министра обороны. Объявляя о его увольнении, Трамп не сообщил о причинах этого решения.