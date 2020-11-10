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  10 ноября 2020
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Трамп сменил главу Пентагона
Марк Эспер
Марк Эспер
Предыстория: Глава Пентагона подготовил заявление об отставке

CentralAsia (CA) -  Действующий президент США Дональд Трамп уволил министра обороны Марка Эспера. Об этом глава государства сообщил в своем Твиттере.

«Марк Эспер был уволен. Я хочу поблагодарить его за службу», - написал он.

Его место займет глава национального антитеррористического центра Кристофер Миллер, сообщает ВВС.

Трамп по-прежнему не признает поражения на президентских выборах Джо Байдену, намереваясь оспорить итоги голосования в суде. До 20 января, когда должна состояться инаугурация Байдена, полноправным президентом, способным принимать государственные решения, останется Дональд Трамп.

Миллер, начинавший свою карьеру в спецназе, до назначения главой антитеррористического центра возглавлял совет национальной безопасности страны, куда его также определил Трамп.

Во время недавних массовых выступлений на расовой почве Эспер высказался против использования военных для подавления беспорядков и пресечения мародерства.

В июне Эспер заявил, что в применении военных для разгона протестующих нет необходимости. Его слова, как сообщалось, вызвали негодование в Белом доме. Также он не соглашался с позицией президента по отношению к союзникам по Североатлантическому альянсу.

После этого пошли разговоры о грядущей отставке министра обороны. Объявляя о его увольнении, Трамп не сообщил о причинах этого решения.

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