Трамп сменил главу Пентагона

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- 9:58, 10 ноября 2020
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|Предыстория: Глава Пентагона подготовил заявление об отставке
CentralAsia (CA) - Действующий президент США Дональд Трамп уволил министра обороны Марка Эспера. Об этом глава государства сообщил в своем Твиттере.
«Марк Эспер был уволен. Я хочу поблагодарить его за службу», - написал он.
Его место займет глава национального антитеррористического центра Кристофер Миллер, сообщает ВВС.
Трамп по-прежнему не признает поражения на президентских выборах Джо Байдену, намереваясь оспорить итоги голосования в суде. До 20 января, когда должна состояться инаугурация Байдена, полноправным президентом, способным принимать государственные решения, останется Дональд Трамп.
Миллер, начинавший свою карьеру в спецназе, до назначения главой антитеррористического центра возглавлял совет национальной безопасности страны, куда его также определил Трамп.
Во время недавних массовых выступлений на расовой почве Эспер высказался против использования военных для подавления беспорядков и пресечения мародерства.
В июне Эспер заявил, что в применении военных для разгона протестующих нет необходимости. Его слова, как сообщалось, вызвали негодование в Белом доме. Также он не соглашался с позицией президента по отношению к союзникам по Североатлантическому альянсу.
После этого пошли разговоры о грядущей отставке министра обороны. Объявляя о его увольнении, Трамп не сообщил о причинах этого решения.