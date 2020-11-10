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  10 ноября 2020
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В Узбекистане снизят стоимость бензина АИ-95

CentralAsia (UZ) -  В сети автозаправочных станций «Узбекнефтегаз», которая реализует нефтепродукты под национальным брендом UNG, поэтапно осуществляется снижение цен на нефтепродукты.

В этот раз стоимость импортного автобензина марки Аи-95 с 10 ноября будет снижена с 6.600 сумов до 6.300 сумов (с 0,63 до 0,6 долларов), сообщили в пресс-службе компании.

«Наше предприятие строго придерживается принципам рыночных отношений и при снижении себестоимости продукции обязательно снижаются и стоимость её реализации. И такая практика будет продолжена», – пояснил директор «UNG Petro» М.Мусаев.

В апреле текущего года стоимость импортного дизельного топлива в Узбекистане снизили до 7 тыс. сумов (0,67 долларов). В октябре дизельное топливо подешевело на 2,7%, до 7300 сумов (0,7 долларов).

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