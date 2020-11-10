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  10 ноября 2020
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В США число зараженных коронавирусом превысило 10 млн

CentralAsia (CA) -  Количество зараженных коронавирусной инфекцией в США превысило 10 миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 10 ноября в Соединенных штатах зарегистрировано 10 107 568 зараженных COVID-19, из них скончались 238 202 пациента, выздоровели более 3 млн человек.

Таким образом, на Соединенные Штаты приходится одна пятая часть случаев заражения в мире.

Топ-5 стран по количеству зараженных:

- США — 10,1 млн;

- Индия — 8,5 млн;

- Бразилия — 5,6 млн;

- Франция — 1,8 млн;

- Россия — 1,7 млн.

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