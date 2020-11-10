В США число зараженных коронавирусом превысило 10 млн
- Азия и мир, общество
- 10:29, 10 ноября 2020
- Просмотров: 176 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Количество зараженных коронавирусной инфекцией в США превысило 10 миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Так, по состоянию на 10 ноября в Соединенных штатах зарегистрировано 10 107 568 зараженных COVID-19, из них скончались 238 202 пациента, выздоровели более 3 млн человек.
Таким образом, на Соединенные Штаты приходится одна пятая часть случаев заражения в мире.
Топ-5 стран по количеству зараженных:
- США — 10,1 млн;
- Индия — 8,5 млн;
- Бразилия — 5,6 млн;
- Франция — 1,8 млн;
- Россия — 1,7 млн.