В Монголии за один месяц трижды родились тройни

CentralAsia (MNG) - В Национальном центре здоровья матери и ребенка 6 ноября родилась тройня. В результате к 2020 году в центре родились 16 тройняшек.

Мать последней тройни приехала из сомона Батсумбэр аймака Төв. Ей 39 лет, у нее до тройняшек было шестеро сыновей, теперь она родила дочь и двух сыновей, в итоге у нее девять детей в семье.

Еще одна тройня родилась в этом центре 2 ноября. Это вторая беременность 19-летней жительница сомона Баян-Уул аймака Дорнод.

Также месяц назад в семье полицейского города Эрдэнэт родилась тройня.

Согласно Закону о социальном обеспечении, тройняшки получают единовременное пособие в размере 3 млн тугриков (примерно $1053) на каждого ребенка. Это пособие доступно ребенку в возрасте до трех лет. Помимо получения детских пособий, если мать не работает, мать может участвовать в программе «Оплачиваемая мать» до достижения трехлетнего возраста и получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 50 000 тугриков (примерно $18).

По данным Национального статистического управления, в 2018 году в Монголии родилось 1760 близнецов, и 41 тройня, в 2019 - 1969 двойняшек и 41 тройня.

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