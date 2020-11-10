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  10 ноября 2020
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Бердымухамедов откроет памятник алабаю

CentralAsia (TM) -  Сегодня, 10 ноября, в ашхабадском районе Кеши (Köşi) планируется провести торжества по сдаче в эксплуатацию ряда объектов, в числе которых шестнадцать новых 12-этажных домов и монумент алабаю, передают «Хроники Туркменистана».

Откроет новостройки президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В районе уже несколько дней идет подготовка к проведению торжеств – репетиции танцев и песен, а также уборка территории.

По данным источников ХТ, новоселами станут члены семей высокопоставленных чиновников и бизнес-элит. Очередники, многие годы ожидавшие квартиры, в число новоселов не попадают.

Объекты, в рамках 16-й очереди застройки Ашхабада, возводит французская компания Bouygues.

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