Австралия и США предлагают инвестировать в месторождение серебра «Асгат» в Монголии

CentralAsia (MNG) - На заседании постоянной комиссии парламента Монголии по индустриализации 10 ноября обсуждался проект постановления о вводе в хозяйственный оборот месторождения серебра «Асгат» и «Зуун Цагаан Дэл».

О предложениях от международных компаний о сотрудничестве рассказал министр горной и тяжелой промышленности Г.Ёндон.

«Ценовой прогноз Всемирного банка низкий, около 700 долларов за килограмм серебра. С другой стороны, многие компании, подавшие предложения о сотрудничестве и проектах, провели технико-экономическое обоснование и представили свои предложения.

На сегодняшний день условия для разработки месторождения отложены в связи с технологией обогащения и инфраструктурой. Есть что обсуждать, вести переговоры с Россией, поскольку дорога к месторождению пересекает российскую границу.

Компании из США и Австралии считают, что оптимальным вариантом разработки месторождения является поставка оборудования из России и Казахстана. Поскольку месторождение является стратегическим, вопрос переговоров с иностранными инвесторами может быть решен путем создания совместного предприятия, обсуждения ставок или всех возможных вариантов и переговоров. Инвестор из США предложил проект стоимостью 600 миллионов долларов по строительству линии электропередачи, металлургического комбината и электростанции на угольном разрезе Хотгор», - сказал Ёндон.

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