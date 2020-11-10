«Трагическая смерть жены и дочери, любовь к мороженому»: одиннадцать фактов о Джо Байдене и его жизни

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Если Соединенные Штаты выберут нового президента, его будут звать Джо Байден, пишет шведское издание Expressen.

Политик Джо Байден, вы, вероятно, много читали о нем за последние недели — но кто такой Джо Байден?



Вот 11 фактов, которые нужно знать о 77-летнем политике:



1. Как Джо Байден получил прозвище «Бай-бай» (пока-пока)



Когда Байден был маленьким, он сильно заикался. Из-за того, как он произносил свою фамилию, одноклассники прозвали его «бай-бай». Чтобы избавиться от заикания, он заранее прокручивал разговоры в голове и тренировался говорить, набив рот камешками.

2. Что Байден сделал с огнетушителем



Когда он поступил в университет штата Делавэр, он был наказан руководством школы за розыгрыш. Он залил пеной из огнетушителя общежитие и его коменданта.

3. Станет старейшим президентом США



Если Джо Байден будет назначен президентом 20 января 2021 года, он станет старейшим президентом Соединенных Штатов. Но его родители прожили долго: отец дожил до 86 лет, а мать — до 92.

4. Тесный дом Байденов



Когда ему было 10 лет, семья переехала из Скрэнтона, штат Пенсильвания, в Уилмингтон, штат Делавэр, где его отец устроился работать продавцом автомобилей. Дом был тесным, и Джо делил спальню с двумя братьями и дядей по имени Эдвард.

5. Джо Байден и его машина



У Байдена есть машина марки Corvette Stingray 1967 года выпуска, который он получил в качестве свадебного подарка от своего отца, который торговал автомобилями.

6. Жена и дочь Байдена трагически погибли в ДТП



Вскоре после того, как в 1973 году Джо Байден был избран в сенат, его семья попала в автомобильную аварию. Его жена Нейлия и годовалая дочь Эми погибли, сын Бо сломал ногу, а младший сын Хантер получил перелом черепа.

7. Встретил свою жену Джилл на свидании вслепую

Байден познакомился со своей второй женой на «свидании вслепую», устроенном его братом. Он сватался пять раз, пока, наконец, не добился согласия. Джо и Джилл поженились в 1977 году.

8. О собаках Байдена

Первую собаку Джо Байден завел в 2008 году. Это случилось после того, как Барак Обама пообещал своей семье завести собаку, если станет президентом.

Семья Байденов тогда купила немецкую овчарку по кличке Чемпион. Десять лет спустя они взяли еще одну немецкую овчарку из Гуманитарной ассоциации штата Делавэр, которая заботится о бездомных и беспризорных собаках. Нового пса зовут Майор.

9) Перенес две операции на головном мозге

В 1988 году Джо Байден обратился к врачу с жалобами на сильные головные боли. Выяснилось, что у него аневризма кровеносных сосудов мозга. Его прооперировали, а через три месяца сделали повторную операцию.

10) Его старший сын Бо умер от рака мозга



Старший сын Джо Байдена Бо пережил автокатастрофу 1973 года, но умер в 2015 году, в возрасте 46 лет, от опухоли мозга.

11) Джо Байден — трезвенник, но любит мороженое

Джо Байден не пьет и не курит, но зато он страстный любитель мороженого. Настолько страстный, что компания Cornell Dairy три года назад назвала мороженое в его честь. Это шоколадно-ванильный рожок под названием Big red, white and Biden («Большой красно-белый и Байден»).