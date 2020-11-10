Президент РФ подписал закон о ратификации соглашения с Туркменистаном в сфере безопасности

- Туркменистан, общество
- 11:49, 10 ноября 2020
- Просмотров: 224
CentralAsia (TM) - Президент России Владимир Путин 9 ноября подписал закон "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Туркменистаном о сотрудничестве в области безопасности".
Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.
Соглашение было подписано в Москве 10 апреля 2003 года, в августе документ был внесен на рассмотрение в Госдуму. 21 октября законопроект был ратифицирован депутатами Государственной Думы.
Туркменские парламентарии ратифицировали документ 24 октября.
В документе отмечается, что страны будут взаимодействовать в целях укрепления мира, повышения стабильности и безопасности в Центральной Азии и в мире в целом. В рамках данного сотрудничества стороны обязуются координировать "свою внешнеполитическую деятельность, способствуя продолжению процесса всеобщего разоружения и укрепления коллективной безопасности, а также усилению миротворческой роли ООН и повышению эффективности региональных механизмов", говорится в документе.