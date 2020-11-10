[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент РФ подписал закон о ратификации соглашения с Туркменистаном в сфере безопасности

CentralAsia (TM) -  Президент России Владимир Путин 9 ноября подписал закон "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Туркменистаном о сотрудничестве в области безопасности".

Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Соглашение было подписано в Москве 10 апреля 2003 года, в августе документ был внесен на рассмотрение в Госдуму. 21 октября законопроект был ратифицирован депутатами Государственной Думы.

Туркменские парламентарии ратифицировали документ 24 октября.

В документе отмечается, что страны будут взаимодействовать в целях укрепления мира, повышения стабильности и безопасности в Центральной Азии и в мире в целом. В рамках данного сотрудничества стороны обязуются координировать "свою внешнеполитическую деятельность, способствуя продолжению процесса всеобщего разоружения и укрепления коллективной безопасности, а также усилению миротворческой роли ООН и повышению эффективности региональных механизмов", говорится в документе.

print
  • В Узбекистане снизят стоимость бензина АИ-95
  • США выделит около $44 тысяч на реставрацию древних рукописей Туркменистана
  • Спектакль «Фауст» Гете стал хитом монгольской публики


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com