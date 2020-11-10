В Монголии за сутки выявлено 6 новых случаев коронавируса

- Монголия, происшествия
- 12:05, 10 ноября 2020
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CentralAsia (MNG) - В Монголии за прошедшие сутки выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число официально зарегистрированных случаев в стране достигло 374 человек.
Накануне в Монголии тест на коронавирус сдали 504 человека, из них 6 дали положительный результат.
В настоящее время всего 54 пациента находятся под медицинским наблюдением в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний.
Коронавирус в Монголии
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