ВОЗ назвала американо-немецкую вакцину от коронавируса обнадеживающей

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения называет обнадеживающими данные об успешных испытаниях вакцины американской Pfizer и немецкой компаний BioNTech против COVID-19, сообщает Euronews.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что эта и другие подобные разработки стали результатом беспрецедентного сотрудничества, призванного положить конец пандемии.

А избранный президент США Джо Байден предупреждает: массовой вакцинации ещё надо будет дождаться. А до тех пор коронавирус может унести жизни десятков тысяч американцев. Байден призывает строго соблюдать санитарные меры, в частности, носить маски.

Действующий президент США Дональд Трамп назвал успех испытаний Pfizer и BioNTech грандиозной новостью, которая способствовала подъему рынков.

Со сдержанным оптимизмом на новости о результатах Pfizer и BioNTech отреагировал британский премьер-министр Борис Джонсон. Он сообщил, что Лондон будет ждать данных от национальных служб, и лишь после этого можно будет говорить о массовой вакцинации.

Евросоюз, в свою очередь, намерен закупить до 300 млн доз американо-немецкой вакцины. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Успех испытаний она назвала свидетельством того, что европейская наука работает, и призвала всех в ожидании препарата беречь друг друга.