[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ВОЗ назвала американо-немецкую вакцину от коронавируса обнадеживающей
Предыстория: Появилась первая вакцина от COVID, которая показала более чем 90 процентную эффективность

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения называет обнадеживающими данные об успешных испытаниях вакцины американской Pfizer и немецкой компаний BioNTech против COVID-19, сообщает Euronews.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что эта и другие подобные разработки стали результатом беспрецедентного сотрудничества, призванного положить конец пандемии.

А избранный президент США Джо Байден предупреждает: массовой вакцинации ещё надо будет дождаться. А до тех пор коронавирус может унести жизни десятков тысяч американцев. Байден призывает строго соблюдать санитарные меры, в частности, носить маски.

Действующий президент США Дональд Трамп назвал успех испытаний Pfizer и BioNTech грандиозной новостью, которая способствовала подъему рынков.

Со сдержанным оптимизмом на новости о результатах Pfizer и BioNTech отреагировал британский премьер-министр Борис Джонсон. Он сообщил, что Лондон будет ждать данных от национальных служб, и лишь после этого можно будет говорить о массовой вакцинации.

Евросоюз, в свою очередь, намерен закупить до 300 млн доз американо-немецкой вакцины. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Успех испытаний она назвала свидетельством того, что европейская наука работает, и призвала всех в ожидании препарата беречь друг друга.

print
  • В Узбекистане планируют вернуть транспортный налог
  • Австралия и США предлагают инвестировать в месторождение серебра «Асгат» в Монголии
  • Спектакль «Фауст» Гете стал хитом монгольской публики


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com