Туркменистан на четвертом месте по числу студентов в вузах Украины

CentralAsia (TM) - В Украине по состоянию на 1 января этого года получали высшее образование около 80,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 158 стран мира. Граждане Туркменистана занимают четвёртое место по количеству студентов в этой стране, сообщило Министерство образования и науки Украины.

«По состоянию на 1 января 2020 года в Украине получают высшее образование около 80,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 158 стран мира в 455 высших учебных заведениях Украины», – говорится в сообщении.

Больше всего иностранцев, получающих высшее образование в Украине, приехали из Индии – 18 429 человек. Следом идут Марокко – 8233, Азербайджан – 5470 и Туркменистан – 5344. В первую десятку стран, проявивших интерес к украинскому высшему образованию, также вошли Нигерия – 4379 человек, Турция – 3764, Китай – 3527, Египет – 3499, Израиль – 2561 и Узбекистан – 2227.

По данным издания "Ориент", Туркменистан в 2019 году по количеству студентов, обучающихся в вузах России, занял второе место после Казахстана. В вузах РФ в прошлом году обучались около 44 тысяч казахских и около 30 тысяч туркменских студентов. Также туркменская молодежь, наряду с вузами России и Украины, предпочитает получать высшее образование в Турции и Белоруссии.