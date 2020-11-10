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  10 ноября 2020
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Около 100 демонстрантов заночевали у здании парламента Грузии
// kavkaz-uzel

CentralAsia (CA) -  Акция протеста оппозиции Грузии 9 ноября собрала около 7 тысяч человек, примерно сто из них решили проигнорировать комендантский час и остались перед зданием парламента на ночь. Полиция штрафует тех, кто покидает место проведения акции, сообщает издание «Кавказский Узел».

Задержаны три участника акции, которые пытались пронести дрова.

Организаторы акции в своих выступлениях осудили применение водометов в разгоне 8 ноября. Они заявили, что продолжат проведение акций протеста до тех пор, пока их требования не будут выполнены. В частности, всю текущую неделю были обещаны митинги, а также крупная акция протеста 14 ноября, которая пройдет в виде «живой цепи» - участники выстроятся в живую цель длиной несколько километров, пишет издание.

Демонстранты заявили, что комендантский час не помешает протестным акциям, но каждый из протестующих должен сам решить, нарушать его или нет. Большинство участников митинга начали расходиться примерно за два часа до начала комендантского часа.

Перед зданием парламента для протестующих включена музыка, есть горячие напитки. В планах организаторов было развести костры, но после задержания трех активистов пришлось отказаться от этого.

После начала комендантского часа за оставшимися на площади протестующими наблюдали несколько десятков сотрудников полиции. При этом организаторы протеста призвали протестующих не выходить за территорию проведения акции, чтобы их не оштрафовали.

Акция протестов в Грузии началась 1 ноября, когда сторонники оппозиции пришли к зданию парламента в Тбилиси с требованием признать недействительными прошедшие 31 октября парламентские выборы.

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