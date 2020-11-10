В Алматы ослабили введенные из-за коронавируса ограничения

CentralAsia (KZ) - Главный санитарный врач города Алматы Жанарбек Бекшин 9 ноября подписал новое постановление.

Вносятся изменения в постановление №64 от 26 октября.

Так, согласно постановлению, со второй четверти этого учебного года разрешается обучение в традиционном формате в городских школах с контингентом до 300 человек, с численностью детей в классах до 15 человек, обучение в дежурных классах с 1 по 5 классы.

Разрешается деятельность объектов и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) без справки ПЦР-обследования на коронавирус; объектов туризма (дома отдыха, санатории, курорты, турбазы) по проживанию населения более 3-х дней при наличии справки ПЦР-обследования.

С 19 по 30 ноября будет разрешена деятельность в тестовом режиме катка «Медеу». И с 16 по 30 ноября также в тестовом режиме разрешена деятельность ГЛК Шымбулак.

С 10 ноября разрешена деятельность театров при заполняемости не более 50%, но не более 100 человек в зале.

С 10 ноября разрешается проведение коллективного богослужения в религиозных объектах, намаза в мечетях, за исключением жума-намаза. С заполняемостью до 30%, но не более 100 человек в зале.

Вводится ограничение работы по времени. Так, в постановлении сказано, что разрешается деятельность ТРЦ и ДТ до 22:00 часов. А также разрешается деятельность непродовольственных и продовольственных крытых рынков до 17:00 часов. При соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 квадратных метра на одного посетителя.

Разрешена деятельность объектов питания с установлением в зале не более 50 посадочных мест, но на час сокращается время их работы - до 22:00 часов.

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