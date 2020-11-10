Монгольская народная партия назвала 5 возможных кандидатов на пост президента страны

CentralAsia (MNG) - Генеральный секретарь Монгольской народной партии Д.Амарбаясгалан дал интервью местной ежедневной газете по случаю 100-летнего юбилея партии, которое состоится в следующем году.

Во время интервью Амарбаясгалан упомянул нынешнего премьера страны У.Хурэлсух, Г.Занданшатар, Ц.Нямдорж, Сү.Батболд и Ө.Энхтувшин как пять возможных кандидатов, которые могли бы баллотироваться на поста президента от Монгольской народной партии (МНП) на президентских выборах 2021 года в Монголии.

«Члены нашей партии предложили мне, как генеральному секретарю МНП, выдвинуть потенциальных кандидатов в качестве претендента на потс президента. Как и у любой другой политической партии, у MНП есть много потенциальных кандидатов, способных баллотироваться на пост президента. Многие члены партии и политики выразили свои просьбы выдвинуть кандидатуру председателя партии и нынешнего премьера страны У.Хурэлсух.

Есть много просьб о назначении Занданшатара, спикера Великого государственного хурала Монголии. Следовательно, возможен и выбор спикера парламента. Кроме того, упоминаются бывшие председатели МНП и политики, бывшие премьер-министрами. Батболд, член парламента, который ранее занимал пост председателя MНП и премьер-министра, был назначен членами. Упоминался также бывший министр юстиции и спикер парламента Нямдорж. Упоминается и бывший председатель МНП Ө.Энхтувшин. Кроме того, у MНП есть потенциальные кандидаты-женщины, которые могут баллотироваться на президентских выборах», - сказал он.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения