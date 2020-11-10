МИД Монголии предупредил граждан, находящихся во Франции об опасности террористических нападений

CentralAsia (MNG) - Посольство Монголии во Франции вынесло предупреждение монголам, проживающим во Франции и Австрии, в связи с недавними террористическими атаками, унесшими жизни людей.

Министерство внутренних дел Франции и другие ведомства сделали предупреждение и находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку власти страны заявили, что будут принимать жестокие и решительные меры противодействия террористическим атакам, что подвергает их высокому риску повторного нападения.

«Поскольку террористические акты происходят в местах массового скопления людей, таких как общественный транспорт и церкви, монголов во Франции предупреждают, чтобы они были особенно бдительны в общественных местах и ​​не допускали, чтобы их дети подвергались различным рискам в школах и других местах», - говорится в заявлении посольства.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении наивысшего уровня террористической угрозы на всей территории страны. В четверг, 29 октября, в 9 часов, во Франции произошел очередной теракт, уже третий за два месяца. В Ницце террорист напал на людей в церкви Notre-Dame de l’Assomption, в центре города. Прямо в церкви он зарезал женщину и смертельно ранил ножом мужчину, охранника Нотр-Дама. Еще одной женщине удалось после ранения добежать до соседнего бара, но она скончалась от полученных ран. Террориста примерно через десять минут обезвредила полиция: он получил тяжелое огнестрельное ранение и был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Выйдя из храма, он несколько раз прокричал «Аллаху Акбар!».

Позднее в Лионе полиция задержала у станции Perrache мужчину, пытавшимся войти в трамвай с 30-сантиметровым ножом. По данным полицейских источников местного издания LyonMag, он готовился совершить теракт.

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