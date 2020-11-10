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  10 ноября 2020
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Выходит новая книга Джоан Роулинг
Джоан Роулинг
Джоан Роулинг

CentralAsia (CA) -  В свет выходит новая книга британской писательницы Джоан Роулинг — детская сказка под названием «Икабог».

Больше всего Роулинг известна как автор историй о Гарри Поттере, но в нынешнем произведении юного волшебника нет. Она написала эту сказку для своих детей еще 10 лет назад и в течение последних месяцев публиковала ее в интернете на специальном сайте. Однако теперь книга выходит из онлайна в реальный мир.

Книга предназначена для Детей на карантине и тех детей, кому пришлось вернуться в школу в эти странные и неспокойные времена.

Раньше Роулинг упоминала об этой книге как о безымянной «политической сказке».

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