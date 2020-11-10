В Узбекистане UzAuto Motors продает кроссовер Chevrolet Equinox с наценкой в 50%

CentralAsia (UZ) - Компания UzAuto Motors продает импортированный из США Chevrolet Equinox по $33,6 тысяч, а покупает за $22,8 тыс, сообщают местные СМИ.

Как сообщают издания, ссылаясь данные сайта государственных закупок, компания UzAuto Motors подписала контракт с General Motors Overseas Distribution LLC из США 27 ноября 2019 года на покупку кроссоверов Chevrolet Equinox на сумму 199,9 миллиона долларов.

Согласно соглашению, цена одного кроссовера установлена на уровне 22,8 тысячи долларов.

В договор также включены расходы на доставку и страхование в пользу покупателя.

"В Узбекистане Equinox продается по 33,6 тыс. долларов США. Выходит, что цена Equinox выше импортной на 10,8 тыс. долларов или 47%", - отмечают СМИ.