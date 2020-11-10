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  10 ноября 2020
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В России число зараженных коронавирусом превысило отметку 1,8 млн

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России зарегистрировано 20 977 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи были выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 322 (25,4%). Таким образом, всего с начала в России нарастающим итогом зафиксировано 1 817 109 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 65,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 397 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 426 тыс. 075 человек.


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