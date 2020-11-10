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  10 ноября 2020
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Число жертв коронавируса в России превысило 31 тысячу
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 368 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Так, большинство случаев смерти выявлено в Москве – 68 и Санкт-Петербурге – 62.

Таким образом, общее количество жертв коронавируса в России достигло 31 161 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 1,8 млн человек, из них выздоровели более 1,3 млн, под медицинским наблюдением остаются 426 тыс. 075 пациентов.

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