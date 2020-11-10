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  10 ноября 2020
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Российские миротворцы начали размещаться в Нагорном Карабахе

CentralAsia (CA) -  Российский миротворческий контингент размещается в Нагорном Карабахе, сообщает «Интерфакс».

«Активные боевые действия по всей протяженности фронта прекращены. С 6:00 сохраняется относительное затишье. Российский миротворческий контингент размещается в Арцахе», - сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, азербайджанские военные начали «контрнаступательную операцию» в ответ на провокации с армянской стороны. Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша, одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от столицы НКР Степанакерта. На следующий день пресс-секретарь президента НКР сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно этому заявлению, подразделения Вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией.

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