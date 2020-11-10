Проходит заседание Совета глав государств ШОС в формате видеоконференции

CentralAsia (CA) - Сегодня, 10 ноября проходит заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции.



Как ранее сообщил президент России Владимир Путин, участники саммита в ходе заседания утвердят комплексный план организации по борьбе с эпидемиями, а также примут специальное заявление по коронавирусу.



В состав ШОС входят восемь стран – Россия, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Еще четыре страны (Беларусь, Афганистан, Иран и Монголия) имеют статус наблюдателей.30



