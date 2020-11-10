Проходит заседание Совета глав государств ШОС в формате видеоконференции
- Азия и мир, общество
- 15:42, 10 ноября 2020
- Просмотров: 672
- Обновлено: 15:42, 10 ноября 2020
CentralAsia (CA) - Сегодня, 10 ноября проходит заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции.
Как ранее сообщил президент России Владимир Путин, участники саммита в ходе заседания утвердят комплексный план организации по борьбе с эпидемиями, а также примут специальное заявление по коронавирусу.
В состав ШОС входят восемь стран – Россия, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Еще четыре страны (Беларусь, Афганистан, Иран и Монголия) имеют статус наблюдателей.30