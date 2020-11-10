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  10 ноября 2020
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Туркменистан закупил лекарств в Узбекистане на $1,2 млн

CentralAsia (TM) -  Узбекская фармацевтическая отрасль за 8 месяцев 2020 года экспортировала в Туркменистан лекарства на сумму $1,2 млн.

Всего же Узбекистан экспортировал лекарства в 11 стран на $11,5 млн. Это в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает сайт Исполкома СНГ со ссылкой на Госкомстат РУз.

Кыргызстан стал ключевым рынком сбыта узбекской продукции. Здесь закуплено лекарств на $3,4 млн. Казахстан закупил лекарства в Узбекистане на $ 2,1 млн, Афганистан – на $ 1,5 млн., Таджикистан - на $ 1,1 млн.

Однако в Узбекистане импорт лекарств сократился незначительно. За 8 месяцев закуплено лекарственных средств на $ 565,2 млн., что на 6,8 млн меньше прошлогоднего аналогичного периода.

Большие всего поставок пришлось из Индии - на $102,9 млн, из Китая – на $34,1 млн., России – на $59,9 млн., Латвии – на $46 млн., Украины – $46,1 млн, уточняет издание.

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